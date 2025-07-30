Evde otururken kalbi duran kadın hayatını kaybetti

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 39 yaşındaki Fatma Uçar evde oturduğu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran kadın, sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uçar hayatını kaybetti. Fatma Uçar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır