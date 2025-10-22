HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evden çıktı bir daha dönmedi: 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Seda Çeber, geçtiğimiz cumartesi günü Nailbey Mahallesi’ndeki evinden kimseye bir şey söylemeden çıktı.

Evden çıktı bir daha dönmedi: 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Seda Çeber, geçtiğimiz cumartesi günü Nailbey Mahallesi’ndeki evinden kimseye bir şey söylemeden çıktı. Çeber’in uzun süre dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi aramaya çıktı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Ayağından engelli olan kadının bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kızının bulunmasını isteyen baba Ahmet Çeber, "Kızım cumartesi günü evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradık, taradık fakat bulamadık. Bunun üzerine durumu emniyete bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağlama büyüsü için vahşet! Sokak hayvanlarının uzuvlarını kesmişlerBağlama büyüsü için vahşet! Sokak hayvanlarının uzuvlarını kesmişler
Tesla, yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyorTesla, yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyor

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.