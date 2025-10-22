Evden çıktı bir daha dönmedi: 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Seda Çeber, geçtiğimiz cumartesi günü Nailbey Mahallesi’ndeki evinden kimseye bir şey söylemeden çıktı. Çeber’in uzun süre dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi aramaya çıktı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Ayağından engelli olan kadının bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kızının bulunmasını isteyen baba Ahmet Çeber, "Kızım cumartesi günü evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradık, taradık fakat bulamadık. Bunun üzerine durumu emniyete bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır