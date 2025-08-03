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Evden gelen kokudan rahatsız olan komşular ihbarda bulundu! Acı olay ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan ve kendisinden 2 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Olay kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı sonucu ortaya çıktı.

Evden gelen kokudan rahatsız olan komşular ihbarda bulundu! Acı olay ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta 3 katlı binada aşırı kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evden gelen kokudan rahatsız olan komşular ihbarda bulundu! Acı olay ortaya çıktı 1

İTFAİYE EKİPLERİ PENCEREDEN GİRDİ

Yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan E.A.'nın evine pencereden giren itfaiye ekipleri, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Evden gelen kokudan rahatsız olan komşular ihbarda bulundu! Acı olay ortaya çıktı 2

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Evden gelen kokudan rahatsız olan komşular ihbarda bulundu! Acı olay ortaya çıktı 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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