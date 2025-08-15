HABER

Evden siyah torbalarla çıkarıldı! 'Pes' dedirten savunma: "Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım"

Adana’da narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyondsa 179 bin 663 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi de yakaladı. Ele geçirilen ürünler siyah torbalarla evden çıkarıldı. Yakalanıp tutuklanan uyuşturucu tacirlerinden birinin, "Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.G., R.B., K.G. ve Y.B.’yi yakalamak için operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapan polis 4'ünü de yakaladı. Şüphelilerin evlerinde poşetlerin içerisinde toplamda 179 bin 663 adet uyuşturucu hap, 500 gram esrar ve 39 gram bonzai ele geçirildi.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.G., "Maddeler bana ait, satma amacım yok. Fazla miktarda olma sebebi ise ucuza buldum, altınlarımı bozdurdum satın aldım" dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise maddelerinin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

