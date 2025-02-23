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Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü! Cezaevinden 10 gün önce tahliye olmuş

23.02.2025 13:55
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Konya'da gece yarısı sularında bir kadın kocasını öldürdü. Hayatını kaybeden Ömer Ç.'nin 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Ömer Ç.'nin cezaevinde görüşmelerinde ve tahliye olduktan sonra eşine psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi.

Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü! Cezaevinden 10 gün önce tahliye olmuş

Olay, saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Ç. ile eşi Ş. Ç. arasında tartışma çıktı.

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Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ş. Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Ç.'yi bıçakladı. Ömer Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Şerife Ç. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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13 YAŞINDAKİ KIZI ODASINDAYMIŞ

Ş. Ç.'nin tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Ömer Ç.'nin gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Ş.Ç.'ye psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü.

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Şerife Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga bıçak
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