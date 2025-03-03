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  4. Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

03.03.2025 07:25
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 34 yaşındaki Birol Barış, kaldığı evde arkadaşı M.A. tarafından ölü olarak bulundu. Barış’ın, sosyal medya hesabından 'The End' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

Edirne'deki olay, akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Kurttepe köyünde meydana geldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Birol Barış, komşusu ve arkadaşı M.A.’dan hafta sonu kalmak için Kurttepe köyündeki evinin anahtarını istedi. M.A.’dan anahtarı alan Barış, dün sabah saatlerinde köye gitti. M.A. da bugün, akşam saatlerinde köye giderek Barış’ı aradı.

SOBA BORUSUNA KEMERLE KENDİNİ ASMIŞ

Arkadaşının telefonlara cevap vermemesi ve evin kapısını açmaması üzerine şüphelenen M.A., camı zorlayarak girdiği evde Birol Barış’ı kemerle soba borusuna asılı halde buldu.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Barış’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar ettiği değerlendirilen Barış’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. M.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

SOSYAL MEDYADA 'THE END' YAZMIŞ

Birol Barış’ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından ‘The End’ yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

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Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Edirne
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