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Evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cenazeyi kabul etmedi, genç dansçı Sakarya'da defnedildi!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

Evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cenazeyi kabul etmedi, genç dansçı Sakarya'da defnedildi!

Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T. 'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.

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Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

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Genç kadının cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'nde öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dans
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