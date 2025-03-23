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  4. Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan kadın tutuklandı

Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan kadın tutuklandı

23.03.2025 15:32
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli kadın sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan kadın tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince G.Y. (40) isimli kadının evinde yapılan aramada, 2 bin 700 adet sentetik ecza hapı, 5.95 gram metamfetamin, 2,39 gram bonzai, 2,68 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa uyuşturucu
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