Evindeki yangında eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Sinir krizi geçiren itfaiye eri gözaltına alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltına alındı.

YANGIN 18 MART'TA ÇIKTI

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında 18 Mart günü sabah erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görev yapan Turgay Gezgin’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Nazilli İtfaiye Amirliği’nde mesai arkadaşları ile birlikte sahur yapan Gezgin evine gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Gezgin’in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin’in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin (12) hayatını kaybetti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Eşi ve çocuklarının yangında vefat ettiğini gören itfaiye personeli Turgay Gezgin olay yerinde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirmişti.

İTFAİYE ERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında itfaiye eri Turgay Gezgin gözaltına alındı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır