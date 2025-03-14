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Evinden bavulunu alıp çıkmıştı, ormanlık alanda bulundu

14.03.2025 15:19
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinden bavulunu alarak çıkan 86 yaşındaki yaşlı adam, arama kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla ormanlık alanda bilinci kısmen kapalı halde bulundu.

Evinden bavulunu alıp çıkmıştı, ormanlık alanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, Hasancıklar Mahallesi'nde yaşayan H.K.'den haber alamayan kızı M.A., kayıp ihbarında bulundu. M.A.'nın İstanbul Kartal'da ikamet ettiği, babasının ise genellikle hafta sonları kendisini ziyaret ettiği öğrenildi. En son 12 Mart'ta babasıyla görüştüğünü belirten M.A., ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, H.K.'nin bavulunu alarak evinden çıktığını, kapısını kilitlediğini ve telefonunu evde unuttuğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın otobüs kartını kullanmadığı, Kocaeli ve Sakarya’daki hastanelerde herhangi bir giriş kaydının bulunmadığı belirlendi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve iz takip köpeklerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda H.K., ormanlık alanda bilinci kısmen kapalı halde bulundu. İlk müdahalesi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli kayıp
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