Evine klima takıp uyuşturucu imalathanesine çevirdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde evini uyuşturucu imalathanesine çeviren bir kişi jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu ve evdeki iklimlendirme sistemi ile cihazlara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; merkez Nilüfer ilçesindeki ikamette yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, kurulu ve aktif durumda 1 adet iklimlendirme sistemi, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet LSD ile bitki yetiştirme ve sulamada kullanılan çeşitli tarımsal ürün ve ilaçlar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

