Evini su bastı, kurtulmaya çalışırken düşüp ayağını kırdı!

Adana’da şiddetli yağış sonucu evini su basan yaşlı kadın, evinden çıkarken düşüp ayağını kırdı.

Adana’da şiddetli yağış sonucu evini su basan yaşlı kadın, evinden çıkarken düşüp ayağını kırdı. Şimdi yatağa bağlı kalan kadın yardım bekliyor.

Adana’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağış nedeniyle kentte bin 257 su baskını meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz altyapı hizmeti nedeniyle birçok ev ve iş yerinde meydana gelen su baskınları vatandaşları da olumsuz etkiledi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Demir’in evini de yağmurda su bastı. Su basan evden kurtulmaya çalışan yaşlı kadın, düşüp sol ayağını kırdı. Şimdi yatağa bağlı kalan Demir, yardım bekliyor.

"BİZ KENDİ İMKANLARIMIZLA SUYU TAHLİYE ETTİK"

Fatma Demir’in kızı Zemzem Demir, "Annemin evini su bastı ve annem evden çıkacağı sırada düşmüş. Benim kocam annemi o halde buldu ölümden kurtardı. Yaşlı kadının evinde eşyası kalmadı, bizim de durumumuz yok. Şu anda annem yatakta yatıyor, evine eşya alamıyor, belediye gelip suyu bile çekmedi. Biz kendi imkanlarımızla suyu tahliye ettik" diye konuştu.

Fatma Demir ise yardım beklediğini söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

