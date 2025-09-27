HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Evinin önüne gelen kedileri her sabah besliyor

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Derneği Başkanı Kenan Aral, her sabah evinin önüne gelen onlarca kediyi besliyor.

Evinin önüne gelen kedileri her sabah besliyor

Uzun yıllardır dernek başkanlığını yürüten Aral, sosyal çalışmalarıyla tanındığı kadar hayvanseverliğiyle de öne çıkıyor. Evinde, bahçesinde ve dernek binasında yüzlerce kediyi sahiplendiğini belirten Aral, "Her sabah kalkar kalkmaz ilk işim kedilerimi beslemek oluyor. Onlar bizim can dostlarımız. Kimisi yaralanıyor tedavi ettiriyorum, kimisi doğum yapıyor veterinere götürüyorum. Yeni doğan yavrular ile ilgileniyorum. Sahiplenmek isteyenlere haber veriyorum" dedi.

Hayvanların mutluluğu için elinden geleni yaptığını söyleyen Aral, mama alarak veya artık yemekleri değerlendirerek besleme yaptığını ifade etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurtlardan kaçarken göle düşen dağ keçisini balıkçılar kurtardıKurtlardan kaçarken göle düşen dağ keçisini balıkçılar kurtardı
Uludağ'da ayılar barakalara girdi, ortalık darmadağın olduUludağ'da ayılar barakalara girdi, ortalık darmadağın oldu

Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.