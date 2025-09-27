Evinin önüne gelen kedileri her sabah besliyor

Uzun yıllardır dernek başkanlığını yürüten Aral, sosyal çalışmalarıyla tanındığı kadar hayvanseverliğiyle de öne çıkıyor. Evinde, bahçesinde ve dernek binasında yüzlerce kediyi sahiplendiğini belirten Aral, "Her sabah kalkar kalkmaz ilk işim kedilerimi beslemek oluyor. Onlar bizim can dostlarımız. Kimisi yaralanıyor tedavi ettiriyorum, kimisi doğum yapıyor veterinere götürüyorum. Yeni doğan yavrular ile ilgileniyorum. Sahiplenmek isteyenlere haber veriyorum" dedi.

Hayvanların mutluluğu için elinden geleni yaptığını söyleyen Aral, mama alarak veya artık yemekleri değerlendirerek besleme yaptığını ifade etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır