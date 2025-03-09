Evladını kurtarmak isterken canından oluyordu! DMD hastası oğlunun tedavisi için mücadele eden baba, dolandırıcıların oyununu öğrenince kalp krizi geçirdi

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Bağışların artması için gece gündüz mücadele eden aile, dolandırıcıların kampanyaya zarar verdiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Baba Alper Şengün, gözyaşları içinde oğlunun tedavi için zamana karşı yarıştığını belirtirken, kampanya süresince yaşadığı yoğun stresin ardından kalp krizi geçirdi.

YOĞUN STRES VE YORGUNLUĞA KALBİ DAYANAMADI

Görkem Efe'nin sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan baba Alper Şengün, dün gece aniden fenalaştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şengün'ün kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilerek acil anjiyoya alındı. Tedavisi Isparta'daki özel bir hastanede devam eden Şengün'ün ailesi ve sevenleri, onun sağlığına kavuşması için endişeyle bekliyor. Doktorlar, Şengün'ün geçirdiği kalp krizinin, oğlunun ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşadığı üzüntü, ilaç kampanyası sürecindeki yoğun stres ve yorgunluktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ (DMD) NEDİR?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), kasların zamanla zayıflamasına ve işlevini kaybetmesine neden olan genetik bir hastalıktır.

(İHA)