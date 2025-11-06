HABER

Evleri terk etmeye başladılar! İsrail şimdi de Lübnan'a saldırıyor: Can kaybı ve yaralılar var, ilk görüntüler geldi

İsrail gözünü Lübnan'a dikti. Ordu önce Lübnan'ın güneyindeki beldeleri saldırı düzenlemekle tehdit etti. Bölge halkı evlerini terk etmeye başladı. Alınan son dakika bilgisine göre Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine hava saldırısı başladı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan güneyindeki 3 beldeye yönelik saldırı düzenleyecekleri yönünde tehditte bulunması, bölge halkı arasında paniğe neden oldu.

LÜBNANLILAR EVLERDEN KAÇIYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.

İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA BAŞLADI

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırının ardından, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise gerçekleştirilen saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.

Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.
Kaynak: DHA

