HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'den 'Leyla Zana' tepkisi: "Stadyumları böyle kullanmaya kalkışan zihniyete kapı aralamayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti İmralı heyeti görüştü. Görüşmenin ardından 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olumlu mesajlar verildi. Özgür Özel'in 'Leyla Zana' tartışmasına ilişkin tepkisi dikkat çekti.

Özgür Özel'den 'Leyla Zana' tepkisi: "Stadyumları böyle kullanmaya kalkışan zihniyete kapı aralamayız"
Hazar Gönüllü

Bursaspor taraftarının Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratı tartışmaları beraberinde getirdi. Konu, DEM Parti İmralı heyetinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaretinde de gündeme geldi.

ÖZEL'DEN 'LEYLA ZANA' TEPKİSİ: "ASLA VE ASLA KABUL ETMİYORUZ"

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde kritik bir önem taşıyan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Özgür Özel’in konuşmasından dikkat çeken kesitler şöyle:

  • Sayın Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler kabul edilemez. Kendisini arayarak bu duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerde bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı telefon irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim. Bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum: Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye, ülkede gelişen siyasi olaylar üzerinden stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim.

Özgür Özel den Leyla Zana tepkisi: "Stadyumları böyle kullanmaya kalkışan zihniyete kapı aralamayız" 1

"KOMİSYONUN RAPOR YAZIM AŞAMASINI HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLETMESİNİ UMUYORUZ"

  • Görüşmemizde bugüne kadarki süreci ve bundan sonrasını değerlendirdik. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği Türkiye'nin hem terörist Türkiye hedefini, hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek birbirinin peşine değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını, kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak ve Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Suriye’de barış içinde iki devlet umut ediyoruz.

DEM PARTİ: "BU GÖRÜŞMEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan "Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hepimizin artık elini taşın altına koymasının zamanı geldi. Bu görüşmeyi gerçekten çok önemsiyoruz" dedi.

DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar "Önemli bir görüşmeydi. Bir konuda mutabıkız. Süreç diyalogla, müzakerelerle yürüyecektir. CHP bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor" mesajını verdi.

Özgür Özel den Leyla Zana tepkisi: "Stadyumları böyle kullanmaya kalkışan zihniyete kapı aralamayız" 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diğer kulüpler de geri durmadı: 16. dakikada başladı Diğer kulüpler de geri durmadı: 16. dakikada başladı
Tribünde başladı, Meclis'e taşındı: "Allah'ım ne günlere kaldık!" Tribünde başladı, Meclis'e taşındı: "Allah'ım ne günlere kaldık!"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 52 şüpheli hakkında işlem yapıldıDiyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır’da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandıDiyarbakır’da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.