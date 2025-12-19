HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursaspor tribünündeki küfürlü tezahürat Meclis'e taşındı: Ayyüce Türkeş'i isyan ettiren 'Leyla Zana' çıkışı

Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratının yankıları sürüyor. Bugün MHP'li milletvekili Erkan Akçay "Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘kızım’ diye hitap ettiği bir şahsiyettir" diyerek Zana'ya sahip çıktı. Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Partili Ayyüce Türkeş ise "Allah’ım ne günlere kaldık!" deyip Akçay'a sert tepki gösterdi.

Bursaspor tribünündeki küfürlü tezahürat Meclis'e taşındı: Ayyüce Türkeş'i isyan ettiren 'Leyla Zana' çıkışı
Hazar Gönüllü

Bursaspor taraftarının Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratı, spor arenasından siyasete taşındı ve tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

MHP'Lİ İSİMDEN LEYLA ZANA'YA DESTEK

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmada Zana’ya destek vererek “Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘kızım’ diye hitap ettiği bir şahsiyettir” ifadelerini kullandı.

Bursaspor tribünündeki küfürlü tezahürat Meclis e taşındı: Ayyüce Türkeş i isyan ettiren Leyla Zana çıkışı 1

AYYÜCE TÜRKEŞ İSYAN ETTİ

Akçay’ın sözlerine, Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Akçay'ı etiketleyerek paylaşım yapan Türkeş “Başbuğ Alparslan Türkeş’in kızına ‘yazıklar olsun’ diyenler; Başbuğ Türkeş’in mücadele ettiği bölücüleri ‘kızı’ ilan ediyor. Allah’ım ne günlere kaldık!” dedi.

Bursaspor tribünündeki küfürlü tezahürat Meclis e taşındı: Ayyüce Türkeş i isyan ettiren Leyla Zana çıkışı 2

BABASININ SÖZLERİNİ KULLANDI

Türkeş, babası Alparslan Türkeş’in sözlerini hatırlatarak, “Sen Türk milliyetçisisin, peki; sen Türk milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara ‘Yıkıl oradan köpek’ diyorum” ifadelerini paylaştı.

Bursaspor tribünündeki küfürlü tezahürat Meclis e taşındı: Ayyüce Türkeş i isyan ettiren Leyla Zana çıkışı 3

NE OLMUŞTU?

16 Aralık’ta TFF 2. Lig’de oynanan Somaspor–Bursaspor maçında, bazı Bursaspor taraftarlarının eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlar yapması sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından siyasetçilerden çok sayıda tepki geldi.

Bursaspor tribünündeki küfürlü tezahürat Meclis e taşındı: Ayyüce Türkeş i isyan ettiren Leyla Zana çıkışı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandıŞanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandı
Motosikletli kadınla kavga eden otobüs şoförü serbest kaldıMotosikletli kadınla kavga eden otobüs şoförü serbest kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Alparslan Türkeş Leyla Zana MHP İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.