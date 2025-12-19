Bursaspor tribünündeki küfürlü tezahürat Meclis'e taşındı: Ayyüce Türkeş'i isyan ettiren 'Leyla Zana' çıkışı

Bursaspor taraftarının Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratı, spor arenasından siyasete taşındı ve tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

MHP'Lİ İSİMDEN LEYLA ZANA'YA DESTEK

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmada Zana’ya destek vererek “Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘kızım’ diye hitap ettiği bir şahsiyettir” ifadelerini kullandı.

AYYÜCE TÜRKEŞ İSYAN ETTİ

Akçay’ın sözlerine, Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Akçay'ı etiketleyerek paylaşım yapan Türkeş “Başbuğ Alparslan Türkeş’in kızına ‘yazıklar olsun’ diyenler; Başbuğ Türkeş’in mücadele ettiği bölücüleri ‘kızı’ ilan ediyor. Allah’ım ne günlere kaldık!” dedi.

BABASININ SÖZLERİNİ KULLANDI

Türkeş, babası Alparslan Türkeş’in sözlerini hatırlatarak, “Sen Türk milliyetçisisin, peki; sen Türk milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara ‘Yıkıl oradan köpek’ diyorum” ifadelerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

16 Aralık’ta TFF 2. Lig’de oynanan Somaspor–Bursaspor maçında, bazı Bursaspor taraftarlarının eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlar yapması sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından siyasetçilerden çok sayıda tepki geldi.