HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi

Karabük'te acı olay! 41 ve 42 yaşındaki evli bir çiftin dışarıda başlayan kavgası evde devam etti. Evden önce sesler ardından da dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Evli çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yakınları ise yangın çıkan evin önünde sinir krizi geçirdi.

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi

Karabük’te bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde yaşayan çift ölü bulundu.

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 1

ÖNCE SESLER YÜKSELDİ, ARDINDAN DUMANLAR ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak’ta bir apartmanın 4. katındaki daireden kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle dairedeki duman tahliye edilirken, sağlık ekipleri Mehmet Derya (41) ve eşi Semra Derya’nın (42) yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 3

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak apartmana gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ve savcının çalışmasının ardından çiftin cenazeleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman sakinleri, çiftin kavgasının apartman dışında başlayıp evde devam ettiğini iddia etti.

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 5

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 6

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 7

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi 8
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldıDehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı
Sakarya'da facianın eşiğinden dönüldü!Sakarya'da facianın eşiğinden dönüldü!

Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük evli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Konya'da plajda kavga: 2'si çocuk 6 yaralı

Konya'da plajda kavga: 2'si çocuk 6 yaralı

Trump dediğini yaptı, nükleer denizaltılar konuşlandırıldı

Trump dediğini yaptı, nükleer denizaltılar konuşlandırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.