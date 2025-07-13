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Evlilik teklifi faciaya neden oluyordu! Çok sayıda ekip sevk edildi

Orman yangınları nedeniyle hassas olduğumuz şu günlerde Hatay'da yapılan bir evlilik teklifi büyük bir faciaya yol açıyordu. Havai fişekler ağaçlık alana düştü ve alevler bir anda büyüdü. Ekiplerin müdahalesi yangının daha da büyümesini önledi.

Evlilik teklifi faciaya neden oluyordu! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ufuk Dağ

Hatay’ın Defne ilçesinde evlilik teklifi esnasında atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Evlilik teklifi faciaya neden oluyordu! Çok sayıda ekip sevk edildi 1

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Defne ilçesi Döver Mahallesi’nde yaşandı. Evlilik teklifi kutlamasında atılan havai fişekler, ağaçlık alana düştü. Kısa sürede alevlerin yükseldiği ağaçlık alanda çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Evlilik teklifi faciaya neden oluyordu! Çok sayıda ekip sevk edildi 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Evlilik teklifi faciaya neden oluyordu! Çok sayıda ekip sevk edildi 3

Evlilik teklifi faciaya neden oluyordu! Çok sayıda ekip sevk edildi 4

Evlilik teklifi faciaya neden oluyordu! Çok sayıda ekip sevk edildi 5

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay
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