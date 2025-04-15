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Evliliklerinin 40. yıl dönümünü düğünle kutladılar

Zonguldak’ta yaşayan Demirezen çifti, ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla 40. evlilik yıl dönümlerini düğün töreniyle kutladı.

Evliliklerinin 40. yıl dönümünü düğünle kutladılar

Alaplı ilçesinde Gülten (59) ve Muammer (59) Demirezen çifti, evliliklerinin 40. yıl dönümünde örnek olacak bir şekilde kutlama yapmaya karar verdi. Üç çocuk ve üç torun sahibi çift, 2025 yılının Aile Yılı kabul edilmesiyle birlikte ailenin önemine dikkat çekmek için evlilik yıl dönümlerini düğün yaparak kutladı.
Çiftin düğününe sevenlerinin yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ile protokol üyeleri de katıldı. Dans eden çift, düğünde pasta da kesti. Yapılan duaların ardından düğün merasimi devam etti.
Gazetecilere açıklama yapan Muammer Demirezen, "Cumhurbaşkanımızın 2025’i Aile Yılı ilan etmesinin ardından 40. yıl dönümümüzü bu şekilde insanlara bir mesaj vermek için organizasyon düşündük. Gençlerimiz çabuk boşanıyor. Evlenip boşandıkları için bu da bize ters geliyor. Biz 40. yılımızı bitirdik. İnsanlar bunları görsün. Buna göre yuvalarına sahip çıksınlar" dedi.
Gülten Demirezen ise, "40 yıldır acısıyla tatlısıyla birlikteyiz. İnsanlara örnek olmasını istedik" diye konuştu.
2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğine dikkat çeken İlçe Kaymakamı Köksal, "Güçlü milletler ancak güçlü aileler üzerine inşa edilebilir kültürüyle devletimiz böyle bir adım attı. Gerçekten de yarınlarda bizi kurtaracak olan gençler ancak sağlam ailelerde yetişir. Toplum ne kadar kusurluysa aileler kusurlu demektir. Aileler de huzur yoksa toplumda da huzur, kardeşlik ve barıştan bahsetmek o kadar zayıf olur. Aile toplumun sığınak merkezidir. Ne zaman başımız dara düşse kendimizi annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, eşimizin sıcaklığında bulmak isteriz. Canlılar için de en huzurlu yer de aile ortamı" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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düğün
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