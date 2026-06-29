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Eylemleri deşifre edildi! Diyarbakır'da operasyon: 40 gözaltı, 15 tutuklama

Diyarbakır’da 16 ayrı eyleme karıştığı belirlenen çıkar amaçlı suç örgütü için harekete geçti. 40 kişinin yakalanıp 15'inin tutuklandığı operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Eylemleri deşifre edildi! Diyarbakır'da operasyon: 40 gözaltı, 15 tutuklama

Diyarbakır’da elebaşılığını A.E.'nin yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütü çökertildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında suç örgütünün karıştığı eylemler ve mensupları bir bir tespit edildikten sonra düğmeye basıldı.

16 AYRI EYLEM DEŞİFRE EDİLDİ

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan yapının 16 ayrı eylemi deşifre edilerek bu eylemlere karıştığı tespit edilen 40 şahıs yapılan eşzamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sürecinde, ayrıca 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 5 adet şarjör ele geçirildi.

40 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 15'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24’’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

1 şahsın işlemleri ise ikmalen takip edildiği kaydedildi.

Eylemleri deşifre edildi! Diyarbakır da operasyon: 40 gözaltı, 15 tutuklama 1

Eylemleri deşifre edildi! Diyarbakır da operasyon: 40 gözaltı, 15 tutuklama 2

Eylemleri deşifre edildi! Diyarbakır da operasyon: 40 gözaltı, 15 tutuklama 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Diyarbakır tutuklu
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