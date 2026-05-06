HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre çatı tamirinin ardından çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Hasar alan 5 katlı binanın son hali havadan görüntülendi.

Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı

Yangın, saat 12.00’da Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında yapılan tamirat çalışmasının ardından yaklaşık iki saat sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katındaki daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatı katındaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"YANGIN SAAT 12'DE ÇIKTI"

Yangını gören Muhammed Halil, "Ben burada güvenliğim. Üst katta yangın çıkınca bizi aradılar. Ben baktım duman çıkıyor, karşı binaya çıktım, komşular haber verdi. Yangın saat 12’de çıktı. Çok şükür kimse yaralanmadı" dedi.

Yangının çıktığı anda patlama sesi geldiğini söyleyen Mehmet Ateş, "Çatı çalışması için usta geldi. Onarım çalışması yapacaktı. Gittikten 2,3 saat sonra yangın çıktı işi tam yapılmadığı için, güneşte tam tepeye geldiği için bir arıza meydana gelmiş. 1 anda püskürme yaşandı. Büyük bir patlamayla evin kapıları sarsıldı. Evdeki ve binadaki herkes binayı boşalttı" şeklinde konuştu.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı 1

Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te öğrenci servisine tren çarptı: 13 öğrenci hafif yaralandıGaziantep’te öğrenci servisine tren çarptı: 13 öğrenci hafif yaralandı
Alacak verecek kavgasına polis ekipleri müdahale ettiAlacak verecek kavgasına polis ekipleri müdahale etti

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.