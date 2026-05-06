Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı

Yangın, saat 12.00’da Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında yapılan tamirat çalışmasının ardından yaklaşık iki saat sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katındaki daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatı katındaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"YANGIN SAAT 12'DE ÇIKTI"

Yangını gören Muhammed Halil, "Ben burada güvenliğim. Üst katta yangın çıkınca bizi aradılar. Ben baktım duman çıkıyor, karşı binaya çıktım, komşular haber verdi. Yangın saat 12’de çıktı. Çok şükür kimse yaralanmadı" dedi.

Yangının çıktığı anda patlama sesi geldiğini söyleyen Mehmet Ateş, "Çatı çalışması için usta geldi. Onarım çalışması yapacaktı. Gittikten 2,3 saat sonra yangın çıktı işi tam yapılmadığı için, güneşte tam tepeye geldiği için bir arıza meydana gelmiş. 1 anda püskürme yaşandı. Büyük bir patlamayla evin kapıları sarsıldı. Evdeki ve binadaki herkes binayı boşalttı" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.



