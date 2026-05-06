Gümüşhane’de şase numarası değiştirilmiş araç ve binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

Gümüşhane’de son 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda şase numarası değiştirilmiş bir araç, yüz binlerce kaçak makaron ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla il genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Son 15 günde şehrin farklı noktalarında yapılan rutin, şok ve planlı denetimlerde suç ve suçlulara karşı yoğun mücadele verildi. Asayiş uygulamalarında toplam 102 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 500 TL adli para cezası ile aranan 12 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Umuma açık yerler, park ve bahçelerde 831, metruk binalarda ise 154 denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 13 bin 555 şahıs ile 11 bin 501 araç sorgulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Jeep marka CJ5 model bir aracın şase numarasının kesilerek Jeep Wrangler marka başka bir araca monte edildiği tespit edildi. Araca mahkeme kararıyla el konuldu. Öte yandan gerçekleştirilen bir başka operasyonda 360 bin adet boş makaron ele geçirilerek, kaçakçılığa darbe vuruldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet birimlerince Kelkit ve Şiran merkezli yürütülen operasyonlarda ise ruhsatsız tabancalar, kurusıkı silahlar, 290 adet sentetik ecza hap, 4,31 gram esrar ve 53 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 26 sürücüye işlem yapılarak, toplam 418 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, farklı illerde yaşanan olaylar üzerinden sosyal medyada halk arasında korku ve panik oluşturacak paylaşımlar yaptığı belirlenen 3 şahıs hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet birimlerince yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise SİBERAY, KADES ve Narkorehber projeleri çerçevesinde 42 etkinlikte 3 bin 687 kişiye eğitim verildi.



