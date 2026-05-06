Balıkesir’de otomobiller çarpıştı: 3’ü ağır 6 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır toplam 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Balıkesir-Bandırma kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Okçugöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki otomobil ile N.G. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan 2 yolcuyu titiz bir çalışmayla bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Meydana gelen çift taraflı kazada, İ.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan R.B. (ağır) ile diğer aracın sürücüsü N.G., yolcular B.K., E.D. (ağır) ve Z.K. (ağır) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan toplam 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
