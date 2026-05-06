Samsun’da zehir tacirlerine darbe: 172 bin hap ele geçirildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 172 bin 713 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu 3 şahsın kullanımında bulunan depo ve ikametlerde arama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 172 bin 713 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

