Samsun’da 770 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 770 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada toplam 770 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.