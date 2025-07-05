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Eyüpsultan'da feci kaza! Motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yasin Atakul (27) hayatını kaybederken, yanındaki Zeynep H. (29) ağır yaralandı.

Eyüpsultan'da feci kaza! Motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz-Hasdal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal istikametine seyir halinde olan Yasin Atakul'un kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Eyüpsultan da feci kaza! Motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yasin Atakul'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eyüpsultan da feci kaza! Motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2

Motosiklette bulunan Zeynep H. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaparken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. İncelemelerin ardından Yasin Atakul'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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