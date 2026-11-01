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Eyüpsultan’da iplik atölyesi sahibi iş yerini yaktı; polislere tahta fırlattı

Eyüpsultan'da sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe veren Mehmet S.(35), olay yerine müdahale etmek için gelen polis ekiplerinin üzerine atölyede bulunan iplik bobin ve tahta attı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan’da iplik atölyesi sahibi iş yerini yaktı; polislere tahta fırlattı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet S., sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Yangın sırasında Mehmet S., atölyedeki iplik bobinlerini ve tahtaları aşağıda bulunan polis ekiplerine fırlattı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de su sıkarak şüpheliye müdahale etti. Polisin ikna çalışmaları sonucu kontrol altına alınan Mehmet S. gözaltına alındı. Binadan indirilen Mehmet S.'ye bu sırada çevrede bulunan bir kişi saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'YUKARIDAN BİR ŞEYLER ATIYORDU'

Yaşananlar sırasında çevrede bulunan Ömer Faruk Kaya, "Yangını gördüm, indim baktım. Adamın biri yukarıdan bir şeyler atıyordu. İplik bobinleri attı, ne bulduysa attı. Sonra polisler gözaltına aldı" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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yangın Eyüpsultan
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