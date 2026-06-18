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Eyüpsultan’da parktaki gruba silahlı saldırı: 3’ü ağır 5 yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da kimliği henüz belirlenemeyen şahısların parktaki gruba yönelik silahlı saldırısında 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin kullandığı sahte plakalı otomobil, Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu.

Eyüpsultan’da parktaki gruba silahlı saldırı: 3’ü ağır 5 yaralı

Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Veysel Karani Caddesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir pastanenin önüne gelen otomobildeki kişiler, parktaki kişilere yönelik henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olayda B.S. (16), Kaan G. (18), Kerim D. (20), Mahmut Efe O. (19), B.A. (15) yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler, geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. B.S., Kaan G. ve B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Olay yerinde polis ekiplerince 24 boş kovan bulundu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi.

Eyüpsultan’da parktaki gruba silahlı saldırı: 3’ü ağır 5 yaralı 1

OTOMOBİL YANMIŞ HALDE BULUNDU

Şüphelilerin kullandığı otomobil ise Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için polis çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan’da parktaki gruba silahlı saldırı: 3’ü ağır 5 yaralı 2

PLAKA DA SAHTE ÇIKTI

Öte yandan yapılan çalışmada olayda kullanılan plakanın sahte olduğu, aynı plakaya ait gerçek aracın Bağcılar’da bir otoparkta park halinde bulunduğu ve araç sahibinin olaydan bilgisi olmadığı tespit edildi.
Eyüpsultan’da parktaki gruba silahlı saldırı: 3’ü ağır 5 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan silahlı saldırı
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