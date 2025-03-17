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  4. Eyyübiye’de yetim aileler unutulmadı

Eyyübiye’de yetim aileler unutulmadı

17.03.2025 16:44
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Yılın tüm günleri yetim ve öksüz aileleri başta olmak üzere desteğe ihtiyacı olan tüm halkın yanında olan Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında desteklerini artırarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Eyyübiye’de yetim aileler unutulmadı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, Ramazan ayı başlamadan önce hazırlanan binlerce gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine birer birer ulaştıran Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçen haftaki 1 ton 750 kiloluk et dağıtımından sonra bu hafta da onlarca yetim ailesinin adreslerine tavuk eti paketleri dağıtmaya başladı.

Sosyal İşler Müdürlüğü’nde kayıtları bulunan yetim ailelerinin adreslerine teslim edilen 10’ar kiloluk tavuk eti paketleri, mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirirken, desteklerden faydalanan aileler duyarlılığından dolayı Başkan Mehmet Kuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Ramazan ayı boyunca günlük 1000 ailenin evine sıcak iftar yemeği ulaştıran Eyyübiye Belediyesi, bayram öncesi yetim çocuklara bayramlık elbise temin etmek için de planlamalarına devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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