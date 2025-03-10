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Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor: Koruyabileceğine inanıyorsan devletine güven

10.03.2025 14:55
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Adanalı iş insanı Mahmut Tarhan'ı arayan bazı kişiler 'sana 5 milyon ceza kestik' diyerek tehdit etti. Parayı ödemeyen Tarhan'ın iş yerleri o tarihten sonra 13 kez kurşunlandı. Haraç kesmek isteyenler bir kez daha arayarak bu kez 15 milyon istedi. Ayrıca, 'Seni koruyabileceğine inanıyorsan; devletine güven' tehdidi alan ve fabrikaları duran iş insanı şehri terk etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor: Koruyabileceğine inanıyorsan devletine güven

Adana’da mobilya ve inşaat sektöründe 2 fabrikası bulunan iş insanı Mahmut Tarhan’ın (35) iş yerleri, telefonla istenen 15 milyon lira haracı ödemediği için 13 kez kurşunlandı. Son olayda bacağından vurulan Tarhan, “Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok” dedi.

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"SANA CEZA KESTİK! 5 MİLYON LİRA"

Kentte mobilya ve inşaat sektöründe 2 fabrikası bulunan iş insanı Mahmut Tarhan’ı ekim ayında cep telefonuyla arayan bir kişi iddiaya göre “Sana ceza kestik. Bize 5 milyon lira vereceksin. Yoksa sonun kötü olur” diyerek haraç istedi.

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O TARİHTEN SONRA 13 KEZ KURŞUNLANDI

Parayı vermeyen Tarhan’ın, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iş yerine tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. 5 aylık süreçte tehdit telefonları alan Tarhan’ın, iş yerleri ve otomobilleri bugüne kadar 13 kez kurşunlandı. Tarhan, şikayetçi olsa da sonuç alamadı.

HARACI 15 MİLYON LİRAYA ÇIKARDILAR

Şüpheliler, bu süreçte istenen haracı 15 milyon liraya çıkardı. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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BACAĞINDAN VURULDU

3 Mart’ta motosikletle Tarhan’ın iş yerine gelen kasklı kişi, ağabeyi Mehmet Emin Tarhan’ın göğsüne tabanca dayayıp, tetiğe bastı. Silah tutukluk yapınca ayağa kalkan Tarhan, şüpheliyi iterek dükkanın dışına çıkardı. Sesi duyup, sokağa çıkan Mahmut Tarhan ise şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada dengesini kaybedip, yere düşen şüpheli, Mahmut Tarhan’ı bacağından vurup, kaçtı.

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"SENİ KORUYABİLECEĞİNE İNANIYORSAN DEVLETİNE GÜVEN"

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Mahmut Tarhan’ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Geçirdiği ameliyatta kemiğe isabet ettiği belirlenen kurşun, çıkarılamadı. Taburcu edilen ve evde tedavisi süren Tarhan, aldığı tehditlerden sonra iş yapamadığını belirterek, “İlk olayda gece yarısı gelip, aracımı kurşunladılar. Emniyete giderek, durumu bildirdim. İfade verdikten sonra şüpheliler beni arayıp, ‘Seni koruyabileceğine inanıyorsan; devletine güven' dediler. Başta 5 milyon lira haraç istediler. Her şikayetçi olduğumda bu rakam arttı. Şu an 15 milyon istiyorlar” diye konuştu.

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"ADLİYE ÇIKIŞI SENİ VURACAĞIZ"

Son olayda bacağından vurulduğunu anlatan Mahmut Tarhan, “Adliyeye ifade vermeye gideceğim gün, telefonla arandım. Bana, ‘Adliye çıkışı seni vuracağız. Gidebiliyorsan, git’ dediler. Gidemedim. Ertesi gün dükkanıma gelen bir kişi, ağabeyime silah doğrulttu. Çıkan kargaşada şüpheli kaçmak istedi. Ben de peşinden koştum.

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"ŞEHRİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Üzerine atladığımda da bacağımdan vuruldum. Şehri terk etmeyi düşünüyorum. Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok. İş yerlerimi kiraya verip, çıkmayı düşündüm. Bunun üzerine kiracıları da rahatsız edeceklerini duydum. Emniyetimiz normalde güçlü ancak biz, 3-5 kişiye boyun büktük” dedi. (DHA)

15-MILYON-LIRA-HARAC-ICIN-13-KEZ-IS-YERL_603737_178605Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana haraç iş insanı
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