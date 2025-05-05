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Faciadan dönüldü! Frenleri tutmayan öğrenci servisi iş yerine daldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan öğrenci servisi, kaldırıma çaparak bir iş yerine girdi. Araçta öğrencilerin olmaması faciayı önlerken, iş yeri sahibi ise saniyelerle ölümden kurtuldu.

Faciadan dönüldü! Frenleri tutmayan öğrenci servisi iş yerine daldı

Kaza, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadettin O. (65) idaresindeki öğrenci servisi İncekaya Caddesi istikametine seyir halindeyken frenlerinin tutmaması nedeniyle kaldırıma çarparak bir iş yerine daldı. Kazada servis aracında öğrenci bulunmaması muhtemel can kaybının önüne geçerken, dükkanda olan iş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk 30 santimetrelik mesafeyle ölümden döndü.

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"KURTARMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Servis sürücüsü Sabahattin O., kendisine tepki gösteren iş yeri sahibinin kızına, "Süratim yoktu, 3'üncü vitesle geliyordum. Frenlerim bir anda boşaldı. Yoksa kurtarmak için çok çabaladım" diyerek yaşananları anlatmaya çalıştı.

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Hüseyin Gürbüztürk, 350-400 bin TL zararı olduğunu belirterek, "İş yerinin açılışı bugün yapılacaktı" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci servisi
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