Facianın yaşandığı Bolu'da akılalmaz manzara: "Bu tarz otellerde aramayın"

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin acı bir şekilde hayatını kaybettiği yangının ardından gözler Bolu'daki diğer otellere çevrildi. Faciadan ders çıkarılıp çıkarılmadığı merak edilirken ortaya vahim bir tablo ortaya çıktı. Otellerde yaşanan diyaloglar durumu gözler önüne serdi.

ÖNLEMLER DİĞER OTELLERDE DE YOK

Bolu'daki 6 otele girilip yangın önlemlerinin ne durumda olduğu sorulup incelendi. Önlemlerin hala eksik olduğu görüldü. CNN Türk ekibinin girdiği otellerde duman dedektörü, yağmurlama sistemi, acil durum butonu gibi faciayı önlemek için gerekenlerin mevcut olmadığı ortaya çıktı.

KİMİ KAPATTI KİMİ ENDİŞEYLE HAZIRLIĞA BAŞLADI

Otellerden bazılarının denetim korkusuyla kapandığı, bazılarının hazırlık içinde olduğu aktarıldı.

Diğer otellerde karşılaşılan manzaranın Grand Kartal Otel'deki benzer olduğu belirtildi.

"BU TARZ OTELLERDE ARAMAYIN"

Yaşanan diyaloglar ise şöyle kayda geçti:

Bizim tarzımızda otellerde bulacağımız şey yönlendirme tabelaları. Tüpler yeni, özellikle içi boş olmayacak. Çıkış levhaları, merdiven budur yani.

Duman dedektörü ve springler yok.

- Onlar bizde olmaz. Spring koridorda var sadece.

Denetime geldiklerinde de o zaman size onları sormuyorlar.

- Hayır denetim değişiyor.

Yangın falan çıksa yangını nasıl algılayacak yani?

Diyorum ya size, o dedektörü bu tarz otellerde aramayın. Belediye ruhsatlı otellerde aramayın. Onlar sanırım en az 3-4 yıldızdan başlıyor.

Yangın çıktı diyelim, acil durum butonu da görmedim ben. Nasıl anlaşılacak otelde yangın çıktığı?