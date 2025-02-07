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  4. Fas'ta bir yılda 120 can aldı! Sağlık Bakanı ölümcül virüs için harekete geçti

Fas'ta bir yılda 120 can aldı! Sağlık Bakanı ölümcül virüs için harekete geçti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.02.2025 11:28
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Fas Sağlık Bakanı Emin Tehravi, kızamıktan 120 ölümün kaydedilmesinin ardından salgının yayılmasını engellemek için bir plan benimsendiğini duyurdu.

Fas'ta bir yılda 120 can aldı! Sağlık Bakanı ölümcül virüs için harekete geçti

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hükümet konseyi, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Eylül 2023'ten bu yana kızamık nedeniyle 120'si ölümle sonuçlanan 25 bin vaka kaydedilmesinin ardından başkent Rabat'ta bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Tehravi, bakanlığın kızamığın yayılmasını engellemek için ulusal aşılama kampanyasının genişletilmesi ve uzatılması dahil olmak üzere çeşitli önlemleri içeren bir plan ortaya koyduğunu açıkladı.

Tehravi, bu önlemlerin, aşıdan faydalanan 18 yaş altındaki çocuk sayısını 8 milyonun üzerine çıkardığını vurguladı.

Tehravi ayrıca, bakanlığın, sağlık gözetimini yoğunlaştırarak epidemiyolojik izleme kabiliyetlerini güçlendirirken, en çok etkilenen bölgelere hızlı müdahale ekiplerinin konuşlandırılmasının yanı sıra kayıtlı vakalara acil bakım sağlanması için gerekli ilaç ve tıbbi malzemeleri sağladığını ifade etti.

Fas'ta Eğitim Bakanlığı da 3 Şubat'ta kızamığın yayılmasını önlemek için okullarda aşılama, aşırı kalabalığın önlenmesi, bazı vakalarda uzaktan eğitim ve çok sayıda vakanın kaydedildiği okulların kapatılması gibi kapsamlı önlemler almaya başlamıştı.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
kızamık Fas
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