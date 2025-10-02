Fas’ta protesto: 2 ölü

Fas’ın başkenti Rabat’ın güneyindeki Leqliaa kasabasında, bir grubun polis karakoluna baskın yapmaya çalıştığı ve polisin göstericilere ateş açması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, polisin nefsi müdafaa amacıyla silah kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, halk sağlığı ile eğitim sektörlerinde reform talebiyle başlayan mitinglerde 400'den fazla kişinin tutuklandığı ve yaklaşık 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Cumartesi günü başlayan ve kamuoyunda ‘Z Kuşağı’ protestoların birçok kente yayıldığı kaydedildi.