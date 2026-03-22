Fatih'te akılalmaz olay: Eşini öldürüp evi ateşe verdi

İstanbul Fatih’te bir şahıs, tartıştığı eşini öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak’ta, dün saat 23.30 sıralarında Semanur Algül (29) ile eşi H.A. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A., eşini öldürdü ardından bulundukları daireyi ateşe verdi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Küle dönen dairede çalışma yürüten ekipler, Semanur Algül’ün cansız bedenine ulaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerince yangın sonrası olay yerinden kaçan H.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, Semanur Algül’ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

