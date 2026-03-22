Fatih'te dehşet dolu anlar! Eşini öldüren koca evi ateşe verdi

Fatih'te dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre 1 çocuk annesi Semanur Algül (29), bir süredir anlaşamadığı eşi H.A. (30) tarafından öldürüldü. H. A., eşini öldürdükten sonra evde yangın çıkardı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sonrası bulunan Algül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli eşi H.A. ise gözaltına alındı.

Fatih'te dehşet dolu anlar! Eşini öldüren koca evi ateşe verdi

Fatih'te meydana gelen yangın, dün saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih te dehşet dolu anlar! Eşini öldüren koca evi ateşe verdi 1

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih te dehşet dolu anlar! Eşini öldüren koca evi ateşe verdi 2

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Yangın söndürme çalışmalarınin ardından Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Algül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kızının cenazesi için
Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne Suzan Aydın, kızının eşi H. A. tarafından öldürüldüğünü ve H.A.'nın cinayetin ardından olaya yangın süsü verdiğini iddia etti. Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli eşi gözaltına aldı.

Fatih te dehşet dolu anlar! Eşini öldüren koca evi ateşe verdi 3

Emniyette işlemleri süren şüphelinin Pazartesi günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

