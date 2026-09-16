Fatih'teki döviz bürosunda kanlı kavga! Detayları ortaya çıktı: 1.9 milyon sahte dolar iddiası

Olay, dün İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. (40) arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma çıktı.

SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Adnan Aksoy (30), Kadir Aksoy (27) olay yerinde hayatını kaybetti, E.A. (19) ile B.S. (33) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KANLI OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kanlı olayın detayları ise ortaya çıktı. Olayın sahte döviz nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, döviz bürosuna gelen grubun elinde 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunduğu öne sürüldü.

Grubun söz konusu dolarları bozdurmak istediği, para bozdurma işlemi sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı aktarıldı. Silahlı kavganın nedeninin ise bu anlaşmazlıktan başladığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Polisin olayın ardından yürüttüğü çalışmalarda E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullandığı belirtilen E.A. (50) yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 4 şarjör, sahte dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, olayın sahte dolar ticari nedeniyle olup olmadığını araştırıyor. Bahsi geçen 1 milyon 900 bin sahte doların kaynağı, kim tarafından temin edildiği ve döviz bürosuna hangi amaçla getirildiği inceleniyor.