FBI, Charlie Kirk'in katilinin başına 100 bin dolar ödül koydu

ABD’de Başkan Donald Trump’ın tanınmış destekçilerinden sağcı siyasi aktivist Charlie Kirk’e dün düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma devam ederken, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmlara hız verildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kirk suikastının şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

TESPİT EDİLMESİ VEEYA TUTUKLANMASI İÇİN VERİLEN BİLGİLERE BÜYÜK ÖDÜL KOYULDU

FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025’te Utah’ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi’nde Charlie Kirk’ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" dedi.

Öte yandan FBI, daha önce Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınlamış ve saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiğini açıklamıştı.