HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi.Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik Köyü mevkiinde meydana geldi.

Feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel Coşkun (45) yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Veysel Coşkun ile araçta bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza Coşkun (12) ve Deniz Aren Coşkun (1) ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. (24) ise hafif yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan aynı aileden Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Eymen Mirza Coşkun da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den sürpriz Tom Barrack hamlesi! Görevden alındıABD’den sürpriz Tom Barrack hamlesi! Görevden alındı
Özgür Özel'in bayramlaşma programına yoğun ilgi! Dikkat çeken slogan: 'Özgür gelecek, özgür Türkiye'Özgür Özel'in bayramlaşma programına yoğun ilgi! Dikkat çeken slogan: 'Özgür gelecek, özgür Türkiye'

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.