Feci kazadan burunları bile kanamadan kurtuldular

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atıp ters döndü.

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atıp ters döndü. Her iki araçta bulunanlar kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Yamanlar köyü yakınlarında meydana geldi. İki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarında takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlar, tedbir amaçlı ambulansta kontrol altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

