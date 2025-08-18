Feci otobüs kazasında kahreden detay! Hayatını kaybeden kadının son paylaşımı yürek burktu

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkii Tekirdağ istikametinde sabah saat 06.15 sıralarında feci kaza meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Şenay Demirci'den yürek burkan paylaşım. Silivri Belediyesi'nde çalışan ve yıllık izni ardından işbaşı yapmak için Tokat'tan otobüse binen Demirci'nin "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü hayatını kaybederken, 26 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KADININ SON PAYLAŞIMI

Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı, yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği ortaya çıktı. Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve devrildiği görülüyor.

(İHA)