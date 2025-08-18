HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Feci otobüs kazasında kahreden detay! Hayatını kaybeden kadının son paylaşımı yürek burktu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştı. Feci otobüs kazasında hayatını kaybeden Şenay Demirci'nin son paylaşımı yürek burktu. Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeki otobüsün kontrolden çıktığı, bariyerlere çarparak devrildiği görüldü.

Feci otobüs kazasında kahreden detay! Hayatını kaybeden kadının son paylaşımı yürek burktu

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkii Tekirdağ istikametinde sabah saat 06.15 sıralarında feci kaza meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Feci otobüs kazasında kahreden detay! Hayatını kaybeden kadının son paylaşımı yürek burktu 1

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Şenay Demirci'den yürek burkan paylaşım. Silivri Belediyesi'nde çalışan ve yıllık izni ardından işbaşı yapmak için Tokat'tan otobüse binen Demirci'nin "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci otobüs kazasında kahreden detay! Hayatını kaybeden kadının son paylaşımı yürek burktu 2

Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü hayatını kaybederken, 26 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KADININ SON PAYLAŞIMI

Feci otobüs kazasında kahreden detay! Hayatını kaybeden kadının son paylaşımı yürek burktu 3

Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı, yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği ortaya çıktı. Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve devrildiği görülüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta çatı yangını!Sinop'ta çatı yangını!
Bingöl’de aranan 29 firari yakalandı!Bingöl’de aranan 29 firari yakalandı!

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu kaza kuzey marmara otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Polis memuru börekçiyi bastı: Eşini katletti!

Polis memuru börekçiyi bastı: Eşini katletti!

Navigasyon yanlış yönlendirdiği sürücü öyle bir yere girdi ki...

Navigasyon yanlış yönlendirdiği sürücü öyle bir yere girdi ki...

MYNET ÖZEL | Marka sahiplerinden gençleri kullanarak para toplamışlar...

MYNET ÖZEL | Marka sahiplerinden gençleri kullanarak para toplamışlar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.