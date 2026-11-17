Olay, İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı.Eylül ayında rahatsızlanarak hastaneye başvuran Şuse Yılmaz'a (70), yapılan tetkiklerin ardından akciğer kanseri teşhisi konuldu. Daha sonra beynine pıhtı atması nedeniyle ameliyat edilen Yılmaz, geçirdiği felç sonucu yatağa bağımlı hâle geldi.

Hasta kadının bakımını bir süre 26 yıllık eşi Aydın Yılmaz üstlendi. Ancak 53 yaşındaki Aydın Yılmaz'ın da sağlık sorunlarının artması üzerine çift, farklı bir çözüm arayışına girdi.

ANNESİNE BAKMAK İÇİN OTOMOBİL İSTEDİ

Şuse Yılmaz, Çatalca'da yaşayan ve kamyon şoförlüğü yapan oğlu C.S.'yi arayarak yanlarına taşınmasını istedi.

Annesinin teklifini kabul eden C.S., hastane ulaşımını sağlayabilmek için otomobile ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bunun üzerine Yılmaz çifti, biriktirdikleri altınları ve 70 bin lirayı C.S.'ye teslim etti.

Kütahya'nın Simav ilçesine giden C.S., yaklaşık 800 bin liraya otomobil satın aldı. Birkaç kez hastane ulaşımını sağladıktan sonra ise telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu.

"ÜÇ GÜN BENİ HASTANEYE GETİRİP GÖTÜRDÜ"

Yaşadıklarını anlatan Aydın Yılmaz, üvey oğlunun annesine bakacağına söz verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“'Tamam anne, geliyorum ama arabamız yok.' dedi. Eşim, kendisine birikimlerimizle araba alacağını söyleyince C.S. gelip bir hafta falan yanımızda kaldı. Eşim yoğun bakımda yatıyordu. Ancak konuşabiliyordu. Annesini 'Sen benim canımsın, sana bakacağım' diyerek kandırıyor. Boynuma sarıldı, ağladı. Birikimimiz 13 tam altın ve 70 bin lirayı yani toplamda 800 bin lira yapıyor. 19 Eylül akşamı kuyumcu parayı hesabına yatırdı. Kütahya Simav’a gitti, arabayı aldı. Gece saat 03.00'te hastaneye geldi. Üç gün beni hastaneye getirip götürdü. ‘Benim işim var, işimi görünce geleceğim.’ dedi, gitti. Bir gün aradı, ikinci günü aradı, ondan sonra telefonu engelledi.”

"İYİ NİYETİMİZİ TAMAMEN SUİSTİMAL ETTİ"

Üvey oğluna ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını söyleyen Aydın Yılmaz, yaşadıkları nedeniyle maddi açıdan zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Yılmaz, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Uşak'a gittiğini duydum. Yener dayısı var, onu aradım. ‘Neyin peşindesin? Buradan bir şey çıkmaz, parayı kendi elinizle vermişsiniz.’ dedi. Verdim ama iyi niyetimizden yararlandı, bizi dolandırdı, perişan etti, yuvamızı yıktı. Şimdi Kıraç'taymış. Bir türlü ulaşamıyoruz. Polis karakoluna gittim, orada şikayetçi olup belge aldım. Paramızı istiyorum. İyi niyetimizi tamamen suistimal etti. Zararımı karşılamasını istiyorum. Tutuklanacak mı, ne şekilde, nasıl olacaksa benim zararımı karşılasınlar. Komşular çorba, ekmek veriyor. Bir şey olsa param yok”

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşinin oğlunun kendilerini dolandırdığını öne süren Aydın Yılmaz, polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

Yılmaz, hastalıklarla mücadele ettikleri süreçte kaybettiklerini belirttiği yaklaşık 800 bin liralık birikimlerinin kendilerine geri verilmesini istedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır