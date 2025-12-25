HABER

Fenomen avukatlara sıkı denetim: Sosyal medya rehberinin amacı nedir?

Sosyal medyada ‘fenomen’ haline gelen avukatların paylaşımları için yeni bir denetim süreci başlatılıyor. Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde hazırlanacak sosyal medya kullanım rehberiyle, reklam niteliği taşıyan içerikler, etik dışı paylaşımlar ve müvekkil mahremiyetini ihlal eden açıklamalar daha sıkı kurallara bağlanacak. Detaylar haberimizde…

Fenomen avukatlara sıkı denetim: Sosyal medya rehberinin amacı nedir?
Sedef Karatay

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medyada 'fenomen' olarak nitelendirilen öğretmenlere yönelik denetim sürecinin ardından aynı uygulama avukatlara da geliyor.

Avukatların sosyal medya paylaşımları için yeni bir denetim süreci başlatılıyor. Etik dışı içerikler, reklam niteliğindeki paylaşımlar ve müvekkil mahremiyetini ihlal eden paylaşımlar mercek altına alınacak.

TBB’DEN SOSYAL MEDYA REHBERİ HAZIRLIĞI

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yerel baroların desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir rehber hazırlamaya hazırlanıyor. Rehberin amacı, mesleğin etik kurallarını ve saygınlığını korumak, sınırları netleştirmek.

Fenomen avukatlara sıkı denetim: Sosyal medya rehberinin amacı nedir? 1

PAYLAŞIMLAR REKLAM MI, BİLGİLENDİRME Mİ?

Yeni rehber kapsamında avukatların sosyal medyadaki paylaşımları ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. İçeriklerin hukuki bilgilendirme mi yoksa dolaylı ya da doğrudan reklam mı olduğu açık kriterlerle incelenecek.

MÜVEKKİL MAHREMİYETİ ÖNCELİKLİ

Hazırlanacak düzenlemelerde müvekkil gizliliği temel başlıklar arasında yer alıyor. Müvekkil bilgilerini açığa çıkaran, dava süreçlerini ifşa eden veya mesleki sırları ihlal eden paylaşımlara karşı daha net yaptırımlar öngörülüyor.

Fenomen avukatlara sıkı denetim: Sosyal medya rehberinin amacı nedir? 2

MEVZUATTA BOŞLUK, REHBERLE DOLDURULACAK

Türkiye’de avukatların sosyal medya kullanımına dair özel bir mevzuat bulunmazken, halihazırda reklam yasağına ilişkin hükümler uygulanıyor. TBB’nin güncel yönetmeliğine göre avukatların, çevrimiçi mecralarda bedelli ya da bedelsiz şekilde kendilerini öne çıkaran faaliyetlerde bulunmaları yasak.

HUKUK CAMİASINDAN DESTEK

Hukukçular, dijital çağda daha açık ve güncel düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Hazırlanacak rehberin hem müvekkilleri koruyacağı hem de mesleğin itibarını güçlendireceği görüşü öne çıkıyor.

Fenomen avukatlara sıkı denetim: Sosyal medya rehberinin amacı nedir? 3

MESLEĞİN SAYGINLIĞI VURGUSU

Yeni düzenlemelerle avukatların kazanç ve faaliyetlerine ilişkin reklam niteliği taşıyan paylaşımlar yapmasının önüne geçilmesi, mesleğin itibarını zedeleyebilecek açıklama ve davranışlardan kaçınılması hedefleniyor.

