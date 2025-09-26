Fenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandı

Eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler ve AKP Sarıyer ilçe teşkilatı esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret sırasında ilginç görüntüler oluştu.

FENOMEN PİLAVCI İÇTİMADA

Akar, esnaf ziyaretleri esnasında Şişli'de bulunan fenomen pilavcı Baruthane Pilavcısı'na da gitti.

Hulusi Akar, işletmenin önüne geldiğinde dükkan sahibi tarafından "Dikkat" komutuyla karşılandı.

İşletme çalışanları, Akar'ın "Arkadaşlar, nasılsınız?" sorusuna hep bir ağızdan, "Sağ ol!" diye bağırarak yanıt verdi.