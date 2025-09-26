HABER

Fenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandı

Doğukan Akbayır

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Sarıyer ilçe teşkilatıyla esnaf ziyaretinde bulundu. Bu kapsamda Şişli'deki fenomen pilavcı Baruthane Pilavcısı'na da giden Akar, işletme çalışanlarına içtima yaptı. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.

Eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler ve AKP Sarıyer ilçe teşkilatı esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret sırasında ilginç görüntüler oluştu.

FENOMEN PİLAVCI İÇTİMADA

Akar, esnaf ziyaretleri esnasında Şişli'de bulunan fenomen pilavcı Baruthane Pilavcısı'na da gitti.

Hulusi Akar, işletmenin önüne geldiğinde dükkan sahibi tarafından "Dikkat" komutuyla karşılandı.

İşletme çalışanları, Akar'ın "Arkadaşlar, nasılsınız?" sorusuna hep bir ağızdan, "Sağ ol!" diye bağırarak yanıt verdi.

Hulusi Akar
