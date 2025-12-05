Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti! Tutuklu sanık kalmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak açılan ve Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 2'si tutuklu toplam 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi.

TUTUKLU KALMADI

Mahkeme heyeti, yargılama neticesinde tutuklu bulunan 2 sanığın cezaevinde geçirdikleri süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

DAVA ERTELENDİ

Dava dosyasına ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla mahkeme heyeti tarafından ek bilirkişi raporu talep edilmesine hükmedildi. Ayrıca diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla dava duruşmasının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır