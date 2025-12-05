Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti! Tutuklu sanık kalmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak açılan ve Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 2'si tutuklu toplam 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi.
Mahkeme heyeti, yargılama neticesinde tutuklu bulunan 2 sanığın cezaevinde geçirdikleri süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.
Dava dosyasına ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla mahkeme heyeti tarafından ek bilirkişi raporu talep edilmesine hükmedildi. Ayrıca diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla dava duruşmasının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
