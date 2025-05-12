Fesih kararı terör örgütünün uzantılarını da mı kapsıyor? AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala canlı yayında açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldığı Ahaber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"Emin olun, bu planlar daha önce yürütüldü, yapıldı. Bu mekanizmalar kurulmuş ve işlemketedir. Görüşmeler, temaslar sürüyor. Suriye, Irak ve birkaç diğer ülkeyi de ilgilendiriyor. Görüşmeler sürüyor. Bunlar zaten belirlenmiştir ve bu belirginlik içinde süreç devam edecektir. Çok uzamaması gerekir bunu da belirttik. Her zaman provokasyonlara açık bir süreçtir çünkü bu. Başından bu yana bunun da uyarısını yaptık. Sürecin hızlı olması gerektiğinin önemini de vurguladık. Temkinli bir iyimserlikle sürecin yürütülmesinin çok önemli olduğunu hep paylaştık."

PKK'NIN SÖZDE LİDER KADROSUNUN DURUMU NE OLACAK?

Lider kadro sayıları dahil olmak üzere Türkiye'nin yıllardır bildiği bir mesele. Örgütün yöenticileri, kararlarını alanlar... Bunlara ilişkin de hep şunu söyledik; zamanı gelmemiş işe destek olacağına engel de olabilir. İşleyen mekanizmalar var. İstihbaratın da yaptığı işleri söylememsi lazım. Devlet olarak Türkiye bu kapasiteye sahip. Nasıl bir çözüm üretileceği, nereye gideceği bir karara bağlanacaktır. Görüşmeler yürütülüyor.

İMRALI İÇİN YENİ BİR ADIM ATILIR MI?