Fethiye'de su altında Türk bayrakları açtılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103’üncü yıl dönümünde dalış yaparak Türk bayrakları açtı.

Fethiye'de su altında Türk bayrakları açtılar

Fethiye Dalış Merkezi dalgıçları Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, sabah saatlerinde Dalyan Koyu açıklarında yaklaşık 8 metre derinliğe dalış yaptı. Bir dalgıç, '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılı döviz taşırken; diğer dalgıçlar da balıklar arasında Türk bayrağını dalgalandırdı. Su altındaki kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Dalış eğitmeni Önder Diktaş, "Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu gibi farklı etkinliklerle dalış turizmine katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

(DHA)

