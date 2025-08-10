Fethiye'de uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)
