Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında yaralanan Alman pilot hayatını kaybetti

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yaptıktan sonra denize düşen Alman pilot, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

16 Ekim tarihinde Ölüdeniz Mahallesi Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli atlayış gerçekleştiren Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, akrobasi hareketleri yaptığı esnada paraşütün kapanmasıyla denize düştü.

AĞIR YARALANMIŞTI, KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki tekneciler hızla pilotu sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sass, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(İHA)

17 Ekim 2025
